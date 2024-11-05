Прогноз погоды в Крыму на 5 ноября В Симферополе +5 и малооблачноВ Севастополе +6 и малооблачноВ Евпатории +6 и ясноВ Черноморском +6 и малооблачноВ Джанкое +6 и малооблачноВ Ялте +9 и облачно с прояснениямиВ Алуште +8 и малооблачноВ Керчи +5 и облачно с прояснениямиВ Армянске +6 и я.