Сразу предупрежу, что сегодня я ничего особенно нового не напишу. Но вот собрать всё в одну кучу и систематизировать для наглядности – это просто надо сделать.
Свободка слова
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Сразу предупрежу, что сегодня я ничего особенно нового не напишу. Но вот собрать всё в одну кучу и систематизировать для наглядности – это просто надо сделать.
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