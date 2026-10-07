Подоляка рассказал об успехах наступления ВС РФ осенью 2026

Ключевые события на фронте СВО 7 октября 2026 года: российские войска продолжают контрнаступление в полосе группировки «Восток», гарнизон противника в Воздвиженке находится в безнадежном положении без снабжения, а под Ореховом и Добропольем идут ожесточенные бои.