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Подоляка рассказал об успехах наступления ВС РФ осенью 2026

Подоляка рассказал об успехах наступления ВС РФ осенью 2026

Ключевые события на фронте СВО 7 октября 2026 года: российские войска продолжают контрнаступление в полосе группировки «Восток», гарнизон противника в Воздвиженке находится в безнадежном положении без снабжения, а под Ореховом и Добропольем идут ожесточенные бои.

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