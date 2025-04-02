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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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«Татарстан Республикасының иң яхшы товарлары» конкурсына гаризалар кабул ителә

«Россиянең иң яхшы 100 товары» бөтенроссия конкурсының төбәк этабы булган «Татарстан Республикасының иң яхшы товарлары һәм хезмәтләре» конкурсының оештыру комитеты чираттагы 2025 елгы конкурсны башлау турында игълан итте.

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