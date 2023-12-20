Главный музей Ямала представил новую тактильную коллекцию

МВК обогатил свою экспозицию впечатляющими новыми приобретениями: теперь к уменьшенной мумии мамонтенка Любы, пясти Монгоченского мамонта, окаменелой древней рыбе, аммониту и зубу мамонта посетители смогут прикоснуться.
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