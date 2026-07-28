Белоруссия рекордно нарастила экспорт своей продукции в Израиль и становится пристанищем для пенсионеров из этой страны

Белоруссия тихо, но очень уверенно заняла место главного поставщика масла на столы израильтян. Посол в Тель-Авиве Юрий Ярошевич выдал цифру, от которой у многих конкурентов должны зачесаться кулаки: почти весь общепит Израиля работает на белорусском рапсовом масле.