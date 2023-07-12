Парламентская газета

914 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    У подавляющего большинства пенсионеров не то что вкладов им на прожитье не хватает денег, а у кого есть вклады не сто...Доход от вкладов ...
  • Людмила Михайловская
    Сначала сделал что хотел,потом найдет серьезные причины.Эрдоган молодец делает все для своей страны.А мы все по выдум...Эрдоган намерен о...
  • Наталья Сороквашина
    Не обращать внимания, а всем перепроверить пенсию, потому что спорить с ПФР, а сейчас СФР, бесполезно, какой чиновник...Бибикова рассказа...

Китайская газета вынесла два предупреждения НАТО

Китайская газета вынесла два предупреждения НАТО

В фокусе внимания саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе находятся «угроза со стороны России» и возможное присоединение к НАТО Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Макеев
Ну, невтерпёж мировому нацизму-терроризму-извращенству сгинуть в финальной Мировой Войне против России, Белоруссии, Китая, и других стран, ненавистных нацистам-террористам! Этот результат более чем легко достижим для них! ☠️💀👻 Лучше бы эти человекообразные твари со злокачественным патологическим мировоззрением самоубились, следуя тезису: лучше быть мёртвыми, чем жить с нормальными, здравомыслящими людьми на одной планете!😇 Заодно Земля освободилась бы от 1,5 миллиарда человеческого отброса!
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх