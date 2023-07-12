Китайская газета вынесла два предупреждения НАТО

Александр Макеев

Ну, невтерпёж мировому нацизму-терроризму-извращенству сгинуть в финальной Мировой Войне против России, Белоруссии, Китая, и других стран, ненавистных нацистам-террористам! Этот результат более чем легко достижим для них! ☠️💀👻 Лучше бы эти человекообразные твари со злокачественным патологическим мировоззрением самоубились, следуя тезису: лучше быть мёртвыми, чем жить с нормальными, здравомыслящими людьми на одной планете!😇 Заодно Земля освободилась бы от 1,5 миллиарда человеческого отброса!