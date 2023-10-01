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Стивен Джеррард: «Настанет время, когда саудовская лига будет конкурировать с АПЛ»

Стивен Джеррард: «Настанет время, когда саудовская лига будет конкурировать с АПЛ»

«Саудовская Аравия – прекрасная страна, и люди в ней замечательные. Настанет время, когда этот чемпионат будет конкурировать с английской Премьер-лигой, теперь мир знает, что саудовская лига собирается конкурировать с лигами других стран», – сказал главный тренер «Аль-Иттифака».

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