«Забрать практически всё»: Трамп рассказал о грабительской сделке с Киевом

Американский президент Дональд Трамп вновь напомнил миру, кто на самом деле хозяин Украины.По его словам, заключённое с Киевом соглашение о редкоземельных металлах даёт США право в любой момент прийти и «забрать практически всё, что захотим».
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