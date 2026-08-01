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Царьград

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«Забрать практически всё»: Трамп рассказал о грабительской сделке с Киевом

«Забрать практически всё»: Трамп рассказал о грабительской сделке с Киевом

Американский президент Дональд Трамп вновь напомнил миру, кто на самом деле хозяин Украины.По его словам, заключённое с Киевом соглашение о редкоземельных металлах даёт США право в любой момент прийти и «забрать практически всё, что захотим».

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