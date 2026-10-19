Дни культуры Королевства Бахрейн будут организованы в России в 2027 году, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерского заседания девятого стратегического диалога Россия —ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива).