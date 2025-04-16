МВД России ответило на ноту Киргизии о массовом задержании мигрантов в бане

МВД России заявило, что столичные полицейские не совершали противоправных действий в отношении граждан Киргизии во время проведения «мероприятий, направленных на пресечение незаконной миграции» в Тимирязевском районе Москве.
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