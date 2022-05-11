«Не вернусь к бывшему»: Ольга Бузова отреагировала на роман Давида Манукяна и Мари Краймбрери

Последние два дня публика только и говорит о романе Мари Краймбрери и Давида Манукяна. Парочка сейчас вместе отдыхает в Турции и совершенно не скрывает того, что они теперь вместе.
Популярные статьи
- Участнику «Что? Где? Когда?» Ровшану Аскерову грозит до 5 лет лишения свободы за дело о реабилитации нацизма
- «Мне наваляли так, что челюсть не открывалась три дня» — Елена Ваенга рассказала о страшном инциденте в Украине
- Анфиса Чехова призналась, почему боится возвращаться в Россию: «Вмешивается человек с жаждой наживы, эгоизмом, жестокостью, бесчеловечностью»
Свежие комментарии