Popcaketv

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«Не вернусь к бывшему»: Ольга Бузова отреагировала на роман Давида Манукяна и Мари Краймбрери

«Не вернусь к бывшему»: Ольга Бузова отреагировала на роман Давида Манукяна и Мари Краймбрери

Последние два дня публика только и говорит о романе Мари Краймбрери и Давида Манукяна. Парочка сейчас вместе отдыхает в Турции и совершенно не скрывает того, что они теперь вместе.

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