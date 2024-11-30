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Царьград

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"Орешник" оказался большой проблемой для США. Британский аналитик: "Это невероятно и поразительно"

"Орешник" оказался большой проблемой для США. Британский аналитик: "Это невероятно и поразительно"

Пока Запад продолжает эскалацию конфликта, всевозможные эксперты пытаются объяснить главную мысль - "Орешник" оказался большой проблемой для США.

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