Депутат предложил вывести пользователей соцсетей из тени: «Среди них попадаются мошенники и террористы»

Ни для кого не секрет, что современный человек проводит значительную часть жизни в социальных сетях. Основное, что они нам подарили, — это возможность удобно общаться с друзьями на расстоянии и получать оперативный доступ к информации из разных источников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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