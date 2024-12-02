Взрывы на военном аэродроме, в Полтаве переполнены госпитали, а Тернополь остался без света: подпольщики передают данные о разгромленных целях со всех областей Украины Юлия СоколоваВ ночь на 2 декабря более ста ударных беспилотников атаковали объекты энергетики, склады ВСУ и места скопления боевиков Зеленского.
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