«Каждый случай - индивидуальный». Какие бренды хотят вернуться в Россию?

Ушедшие из России зарубежные бренды почти со стопроцентной вероятностью не вернутся в 2025 — по словам участников отрасли, даже если все необходимые процедуры начнутся прямо сейчас, они растянутся не меньше чем на год.
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