Лучшие ранние сорта томатов для открытого грунта

Выбираете, какие бы сорта томата посеять в новом сезоне? Попробуйте проверенные опытным агрономом 5 самых урожайных, универсальных, раннеспелых и очень вкусных помидоров ниже! Уверены, ни один вас не разочарует.
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