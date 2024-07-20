Егор Титов: Интрига в РПЛ будет

Егор Титов поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ. Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака», ветеран отечественного футбола Егор Титов, поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ, который примет старт сегодня, 20 июля.
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