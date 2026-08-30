SEC начала пересмотр "экзотических" ETF, включая крипто-фонды

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) открыла публичный период обсуждения вопроса о том, должны ли "экзотические" биржевые фонды — категория, охватывающая крипто-продукты, ETF с плечом на отдельные акции, инструменты частных активов и контракты на события, — продолжать проходить через существующие механизмы одобрения регулятора.