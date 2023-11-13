Правота России находит себе дорогу через Киев и Тель-Авив

ПРАВДА И ПОБЕДА Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета Что объединяет признания киевского режима в атаках против Запорожской АЭС и операцию Израиля против сектора Газа? И то и другое, как оказалось, показало перед всем миром правоту российской позиции относительно проводимой на Украине спецоперации.