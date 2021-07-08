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Министры обороны США и Турции обсудили оборону аэропорта Кабула

Министры обороны США и Турции обсудили оборону аэропорта Кабула

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе второго за последние дни телефонного разговора с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром обсудил обеспечение безопасности в аэропорту Кабула на фоне вывода американского контингента из Афганистана.

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