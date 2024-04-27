Путин проведет совещание по экономическим вопросам

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу проведет совещание по экономическим вопросам, в нем примут участие премьер-министр Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и другие представители экономического блока, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.