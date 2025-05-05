На Западе отметили российские гироскутеры-камикадзе

В России стали превращать гироскутеры в дроны-камикадзе. Об этом пишет западное издание Forbes. В публикации обратили внимание на распространившийся в сети ролик с устройством из пары гироскутеров и противотанковой мины, которое российские бойцы использовали для уничтожения украинских укреплений.