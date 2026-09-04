Кожемяко предложил сделать маршрут «Дальневосточная Победа» первым международным маршрутом исторической памяти

Председатель комиссии Государственного совета по туризму, губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил сделать национальный туристский маршрут «Дальневосточная Победа» первым международным маршрутом исторической памяти.
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