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«Шанхай» Слуцкого не проигрывает 11 матчей подряд – 9 побед и 2 ничьих, общий счет – 26:4

Сегодня «Шанхай Шеньхуа» одержал разгромную победу (4:0) над «Чжэцзян Профешнл» в 10-м туре китайской Суперлиги.

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