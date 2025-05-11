Потребление сыра в Германии выросло, а молока не изменилось

Потребление сыра в Германии по итогу 2024 года выросло на 4,1% до 25,4 кг на душу, при этом потребление молока стабилизировалось на уровне 2023 года и составил 46,2 кг, 9 мая сообщило издание Nieuweoogst.
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