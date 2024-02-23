Сенатор Карасин: встреча Байдена с Навальной выглядит цинично и отдает ветошью

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в связи со встречей президента США Джо Байдена с Юлией Навальной заявил, что "повторяются надоевшие шаблоны западной игры против России".
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