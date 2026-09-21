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Мировое обозрение

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Завод упаковки Aptar во Владимире передан структуре «Логика молока»

Завод упаковки Aptar во Владимире передан структуре «Логика молока»

Владимир Путин подписал распоряжение о передаче владимирского завода международного производителя пластиковой тары под контроль российской компании.

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