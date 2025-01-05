В «Зените» опровергли информацию о возможном уходе Вендела

Председатель правления клуба Александр Медведев заявил, что бразилец зимой точно не покинет команду. «В связи с распространяющимися на Чёртовых Куличках спекуляциях и слухах про уход нашего игрока Вендела на Кудыкины горы сообщаю: Вендел — ключевой исполнитель «Зенита», и никакие переговоры по поводу его трансфера не велись, не ведутся и вестись не предполагаются», — цитирует руководителя «Матч ТВ».