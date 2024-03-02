Россияне начали скупать советскую «классику»: в чем причина?

На городских улицах все чаще мелькают старенькие «Волги», «Москвичи» и «Копейки». По данным автоподборщиков, популярность советской классики обусловлена стремительным ростом цен на современные машины, но не только.
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