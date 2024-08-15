В Барнауле пять автомобилей получили повреждения в ДТП с мотоциклом

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего ДТП с мотоциклом / Фото: "Инцидент Барнаул" со ссылкой на участников сообщества В Барнауле водитель мотоцикла в результате ДТП получил различные травмы и был госпитализирован в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи, сообщили в городской Госавтоинспекции.