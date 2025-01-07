Cпецпредставитель Трампа по Украине неожиданно отложил запланированную поездку в Киев и ЕС

По неизвестной причине Кит Келлог отставной генерал-лейтенант Кит Келлог, который займёт пост спецпредставителя Трампа по Украине и России, планировал посетить Киев и европейские столицы для встреч с лидерами Украины и стран ЕС в начале января, пишет Reuters.