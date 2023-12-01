Ключевую роль в данном случае сыграет активизация феномена Эль-Ниньо.Китайские климатологи на 95% уверены в очень теплой зиме, а ключевую роль в данном случае сыграет активизация феномена Эль-Ниньо, сообщается на сайте Института физики атмосферы Китайской академии наук.