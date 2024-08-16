«Зенит» сыграет с «Кайратом» Кержакова 8 сентября в Алматы

«Зенит» проведет гостевой товарищеский матч с «Кайратом» 8 сентября. Игра пройдет в Алматы в рамках Winline Суперсерии, приуроченной к 70-летнему юбилею казахстанского клуба, который возглавляет экс-форвард сине-бело-голубых Александр Кержаков.
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