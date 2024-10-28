Японская Rapidus готова построить в Японии второе предприятие, которое будет вы...

Японская Rapidus готова построить в Японии второе предприятие, которое будет выпускать 1,4-нм чипыОснованная в августе 2022 года японская корпорация Rapidus сейчас работает над тем, чтобы построить своё первое предприятие, на котором с 2027 года намеревается наладить выпуск 2-нм чипов.