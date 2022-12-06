В Большом театре подвели итоги конкурса на лучшую детскую школу искусств

Дети и семья

В конце прошлой недели в Бетховенском зале Большого театра прошло торжественное награждение лауреатов общероссийских конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель детской школы искусств», организованных Министерством культуры РФ.