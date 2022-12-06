Газета «Культура»

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В Большом театре подвели итоги конкурса на лучшую детскую школу искусств

В Большом театре подвели итоги конкурса на лучшую детскую школу искусств

В конце прошлой недели в Бетховенском зале Большого театра прошло торжественное награждение лауреатов общероссийских конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель детской школы искусств», организованных Министерством культуры РФ.

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