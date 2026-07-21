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ТАСС

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Начштаба Куба рассказал, на какие уловки идут военные ВСУ, чтобы скрыться

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Украинские военные в Константиновке ДНР, почувствовав страх поражения, начали переодеваться в гражданскую одежду и выдавать себя за местных жителей, что затрудняет их идентификацию в ходе зачистки города.

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