Новый Kia Cerato удивит свои дизайном. Первые официальные изображения

В конце месяца Kia официально представит новый седан Kia K4 (он же Forte, он же Cerato), ну а пока компания решила немного поинтриговать: на паре опубликованных тизеров демонстрируется машина в кузове типа фастбэк с очень оригинальным исполнением задней стойки.