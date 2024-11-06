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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кравчук о Кузнецове: «У арбитров НХЛ существует понимание, что звезды – главные действующие лица. В этом суть бизнеса, во главе которого – деньги и прибыль»

– В России широко обсуждается форвард СКА Евгений Кузнецов, который приехал в лигу в роли одной из главных звезд, в 20 матчах набрал 18 очков и еще больше штрафа – 30 минут.

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