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Гражданское авиастроение России выходит на новые рубежи

Гражданское авиастроение России выходит на новые рубежи

Любители сравнивать СССР и современную Россию не в пользу последней часто приводят в пример гражданскую авиацию, дескать, продукция советского авиапрома обеспечивала 40 процентов пассажирских авиаперевозок в мире, а сейчас в активе России лишь «толком не взлетевший» «Суперджет», к тому же чуть не на 80 процентов состоящий из импортных деталей Прежде всего отмечу, что гуляющая по Интернету цифра 40 процентов выглядит сильно преувеличенной, убедиться в чем можно, взглянув на указанные в «Википедии» объемы производства самых известных марок самолетов.

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