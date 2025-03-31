Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 31 марта

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Великий Прикол, Мирополье, Угроеды и Турья Сумской области.