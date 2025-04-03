Стало известно, о каких «тайных» переговорах Путина говорил Вучич

Журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев заявил, что глава Сербии Александр Вучич мог иметь в виду переговоры президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, когда говорил о «секретных» звонках.
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