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Guardian: Канада планирует ввести пошлины 25% на автомобили из США

Guardian: Канада планирует ввести пошлины 25% на автомобили из США

Канада планирует ввести пошлины 25% на автомобили из США. Об этом пишет The Guardian. Премьер-министр Канады Макс Карни подчеркнул, что весь мир будет вводить ответные меры после ввода США пошлины в размере 25% на почти все товары из Канады и Мексики.

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