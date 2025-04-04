Guardian: Канада планирует ввести пошлины 25% на автомобили из США

Канада планирует ввести пошлины 25% на автомобили из США. Об этом пишет The Guardian. Премьер-министр Канады Макс Карни подчеркнул, что весь мир будет вводить ответные меры после ввода США пошлины в размере 25% на почти все товары из Канады и Мексики.