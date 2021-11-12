Не зовет под венец: Иглесиас, Роналду и еще 5 звездных мужчин, которые до сих пор не сделали официального предложения возлюбленным Получить предложение руки и сердца от своего возлюбленного, с которым связывает многолетний роман, «огонь, вода и медные трубы» и даже иногда общие дети, – желание каждой девушки.