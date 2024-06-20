Владелец «Детройта» Том Горс: «Мы тщательно изучили результаты нашего выступления и решили проложить новый курс»

«Такие решения всегда тяжело принимать. Хочу поблагодарить Монти Уильямса за работу и усилия. Тренеры сталкиваются с многочисленными трудностями в течение сезона и Монти всегда с честью встречал их лицом к лицу.
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