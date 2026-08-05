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Тренер «Родины» Диас про 5:0 с «Рубином»: «Помогло, что играли намного компактнее в обороне, чем в последних двух матчах»

Тренер « Родины » Хуан Диас оценил разгром « Рубина » (5:0) в 1-м туре FONBET Кубка России в Пути РПЛ.

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