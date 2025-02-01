Депутат Журова об отъезде Большунова в Европу: есть возможность пораздражать

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова связала отъезд трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в Европу с тренировками на трассах, на которых выступают иностранные спортсмены.
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