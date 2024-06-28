Минобороны: за ночь над территорией России перехватили и уничтожили 25 беспилотников

В частности – Брянской, Смоленской, Воронежской, Курской и Ростовской областей В течение ночи при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории России дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 БПЛА над территорией Брянской области.
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