Samsung представила свой «самый яркий OLED-телевизор» — он оставит раздражающие б...

Samsung представила свой «самый яркий OLED-телевизор» — он оставит раздражающие блики в прошломНа проходящем в эти дни в Лас-Вегасе мероприятии CES 2024 компания Samsung представила новый телевизор S95D QD-OLED, относящийся к третьему поколению.