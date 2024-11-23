Наталья Влащенко: Украинская литература умирает. Новинки – кровь из глаз

Заходила в книжный магазин. Хотела что-то свеженькое. Честно говоря, вышла с пустыми руками. Новые переводы на украинский язык примитивны, классические уже имеем, половина русскоязычных авторов, которых перевели на украинский (или кто пытается писать на украинском самостоятельно) — кровь из глаз.